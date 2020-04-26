Denizli'de vahşet! Apartmandan duman yükselince ortaya çıktı

Olay, saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiği fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, evin oturma adasındaki küçük çaplı yangını kısa sürede söndürürken, koltuk üzerinde Mustafa K.'nin yanmış cesedini bulundu.

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemede Mustafa K.'nin başına keserle vurulup, yakılarak öldürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine polis Mustafa K.'nin babası Eşref K.'yi gözaltına aldı. Eşref K.'nin, 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürdüğü için girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu tespit edildi.

Polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden Eşref K., yanında kaldığı oğlunu 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürmeyip cinayeti kendi işlemek zorunda kaldığı için koltukta uyurken önce başına keserle vurduğu, ardından da yattığı yeri ateşe vererek öldürdüğünü söyledi.

Eşref K.'nin olayda kullandığı keser de evdeki aramada koltuğun altında bulundu. Eşref K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.





