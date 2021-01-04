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Gündem
Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Denizli'de uyuşturucuya 4 tutuklama

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Denizli'de uyuşturucuya 4 tutuklama
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DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 17 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 172 gram skunk, 4 gram metamfetamin, 11 gram esrar, 15 gram eroin, 5 ecstasy hap ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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