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Denizli'de uçaktan inen yabancı kuryenin midesinden 219 paket uyuşturucu çıktı! 2 kişi tutuklandı

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#Denizli#Uyuşturucu#Uyuşturucu Operasyonu
Denizlide uçaktan inen yabancı kuryenin midesinden 219 paket uyuşturucu çıktı 2 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 17:51

Denizli'de uçakla seyahat eden yabancı uyruklu yolcunun midesinden 219 paket halinde 1 kilo 144 gram skunk, 178 gram metamfetamin, 90 uyuşturucu hap ve 7 gram Afyon sakızı çıktı. Takibe alınan şüpheli, uyuşturucu maddeyi teslim edeceği yabancı uyruklu alıcı ile buluştuğu sırada operasyonla yakalandı.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat'ta Çardak Havalimanı'na inen yabancı uyruklu kişinin uyuşturucu taşıdığını belirledi.

Takibe alınan şüpheli, uyuşturucu maddeyi teslim edeceği yabancı uyruklu alıcı ile buluştuğu sırada operasyonla yakalandı.

Şüpheli ile alıcı, gözaltına alındı. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülüp, röntgeni çekilen yabancı uyruklu şüphelinin midesinden 219 paket halinde 1 kilo 144 gram skunk, 178 gram metamfetamin, 90 uyuşturucu hap ve 7 gram Afyon sakızı çıktı.

Paketteki uyuşturucular doğal yollarla çıkartılırken, 2 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklandı. 

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#Denizli#Uyuşturucu#Uyuşturucu Operasyonu

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