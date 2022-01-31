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Denizli'de trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar, o anlar kamerada

#Denizli#Tren#Kaza

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle hemzemin geçitten geçerken, raylarda kalan minibüse yolcu treni çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerden minibüs sürücüsü ve yanındaki 1 kişinin son anda atlayarak canlarını kurtardıkları anlar yer aldı.

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Kaza, 26 Ocak'ta Pınarket Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Sefa Çalık'ın yönetimindeki 20 AFE 563 plakalı minibüs seyir halindeyken, yoğun kar yağışı nedeniyle kaydı. Sürüklenen minibüs hemzemin geçitte tren raylarına takılarak, mahsur kaldı. Çalık, çekici çağırdıktan sonra yanındaki 1 arkadaşıyla minibüsün içinde beklemeye başladı. Bu sırada İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni minibüse çarptı.

Çarpma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerden, çarpma anından saniyeler önce treni fark eden sürücü Çalık ve yanındaki arkadaşının minibüsten atlayarak canlarını kurtardığı belirlendi. Trenin metrelerce sürüklediği minibüs hurdaya döndü. Yolcu treni kazadan 1 saat sonra seferine kaldığı yerden devam etti.

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#Denizli#Tren#Kaza

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