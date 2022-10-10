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Denizli'de traktör devrildi: 5 yaşındaki Oğuz'dan acı haber

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#Denizli#Acıpayam#Traktör
Denizlide traktör devrildi: 5 yaşındaki Oğuzdan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 14:58

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde şarampole devrilen traktördeki Oğuz Atay (5) hayatını kaybetti, babası Ali Atay (34) yaralandı.

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Mevlütler Mahallesi Çağman mevkisinde meydana geldi. Ali Atay, yönetimindeki traktör, orman içindeki stabilize yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, tekerleğin altında kalan ve traktörde yolcu olarak bulunan Oğuz Atay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hafif yaralanan baba Ali Atay ise ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğlunun cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Denizli#Acıpayam#Traktör

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