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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2021 - 14:41 | Son Güncelleme:

Son dakika: Denizli'de tepki çeken olay! Kıskıvrak yakalandı

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Son dakika: Denizli'de tepki çeken olay! Kıskıvrak yakalandı

Denizli'de meydana gele olayda, askeri kışla yakınındaki çalılık alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan, ateşe verildi. Kışladaki nöbetçiler tarafından fark edilen ve müdahale etmek istenilen şüpheli, bölgeden kaçtı. Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Tam 13 gün önce... Kışla içinde yangın çıkaran şüpheliyle ilgili flaş detay
Tam 13 gün önce... Kışla içinde yangın çıkaran şüpheliyle ilgili flaş detay!

CNN TÜRK Ahmet Türkeş olayla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

Denizli’deki kışlada çalılık alan bir kişi tarafından yakılmak istendi. Çıkan yangın kontrol altına alınırken 1 kişi gözaltına alındı.

Haberler art arda geliyor İşte yangın bölgelerinde son durum...
Haberler art arda geliyor! İşte yangın bölgelerinde son durum...

BULDAN'DA 2 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler karadan müdahale ile 1,5 saatte söndürülürken 2 hektar ormalık alan küle döndü.

Son dakika: Denizlide tepki çeken olay Kıskıvrak yakalandı

Buldan'ın kırsal Yayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 5 arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Köylüler de kazma, kürek ve çalılarla alevlere müdahalede bulunup, söndürme çalışmalarına destek verdi. Yapılan anonslarla diğer köylüler söndürme çalışmalarına destek olmaya çağrıldı. Alevlere 1, 5 saatlik çaba sonucunda söndürülürken, 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Öte yandan Buldan'ın Türlübey Mahallesi'nde dün çıkan ve 12 saatte güçlükle söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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