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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2021 - 11:51 | Son Güncelleme:

Denizli'de temizlediği tüfek ateş alan çiftçi yaşamını yitirdi

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Denizli'de temizlediği tüfek ateş alan çiftçi yaşamını yitirdi
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Denizli'nin Çivril ilçesinde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralanan 54 yaşındaki çiftçi İsmail Balkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çivril'in kırsal Sundurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Balkan (54), dün akşam saatlerinde besihanesinde tüfeğini temizlemeye başladı. Bu sırada elinin yanlışlıkla tetiğe değmesi sonucu tüfek ateş aldı. Balkan, karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balkan, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Balkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, Balkan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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