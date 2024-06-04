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Denizli'de tefecilik yapan iki kişi tutuklandı

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#Tefeci#Denizli#Senet
Denizlide tefecilik yapan iki kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 15:22

Denizli’nin Çivril ilçesinde jandarmanın düzenlediği tefecilik operasyonunda, çok sayıda senet ve tapunun yanı sıra uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çivril ilçesinde icra edilen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 500 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 61 adet tabanca fişeği, çok sayıda senet, tapu, ajanda ve dijital metaryal ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen suç malzemelerine el konulurken, jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler Çivril Adliyesine sevk edildi. Tefecilik yapmak suçundan hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Tefeci#Denizli#Senet

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