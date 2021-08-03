Denizli'de suçüstü yakalanmıştı! Yangın çıkarmaya çalışan kişi tutuklandı
Denizli’de askeri kışla yakınındaki çalılık alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Egebozoklu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denizli’de 11’inci Komando Tugay Komutanlığı ile Açık Hava Tiyatrosu arasındaki alanda kuru otları yakmaya çalışan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan Egebozoklu (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hasan Egebozoklu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan, ateşe verilmişti. Kışladaki nöbetçiler tarafından fark edilen ve müdahale etmek istenilen şüpheli, bölgeden kaçmış, yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülmüştü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli yakalanmıştı.