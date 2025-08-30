×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Denizli'de şoke eden olay! Arkadaşının bebeğini poşete koyup, hastaneden kaçırmaya çalıştı... İfadesi ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Pamukkale#Bebek Kaçırma
Denizlide şoke eden olay Arkadaşının bebeğini poşete koyup, hastaneden kaçırmaya çalıştı... İfadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 14:50

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yeni doğum yapan arkadaşının kız bebeğini battaniyeye sarıp, poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalışan Tuğçe D.A. (29), yakalandı. Tuğçe D.A.'nın ilk ifadesinde, "Bebeğimi düşük sonucu kaybettim. Eşime söylemedim. Arkadaşım da doğum yapacağı bebeğe bakamayacağını söyledi. Doğumdan sonra yanına gidip, bebeği aldım" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, saat 03.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yeni doğum yapan Figen Büyükdağ'ı (29) ziyarete giden arkadaşı Tuğçe D.A. (29), kız bebeği gezdirme bahanesiyle odadan dışarı çıktı. Bebeği battaniyesiyle poşete koyan Tuğçe D.A. ardından uzaklaşmaya başladı. Bu sırada hastane koridorunda bir vatandaş, poşetteki bebeği fark edip, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. Harekete geçen özel güvenlik görevlileri, Tuğçe D.A.'yı kapıdan çıkmak üzereyken yakaladı. Tuğçe D.A. gözaltına alırken, bebek ailesine teslim edildi.

Denizlide şoke eden olay Arkadaşının bebeğini poşete koyup, hastaneden kaçırmaya çalıştı... İfadesi ortaya çıktı

"DÜŞÜK YAPTIM, EŞİME SÖYLEMEDİM"

Haberin Devamı

Gözaltına alınan Tuğçe D.A.'nın ilk ifadesinde, "Eşime bebeğim olacağını söylemiştim. Bebeğimi düşük sonucu kaybettim. Eşime söylemedim. Arkadaşım da doğum yapacağı bebeğe bakamayacağını söyledi. Doğumdan sonra yanına gidip, bebeği aldım. Güvenlikler hastaneden çıkarken yakaladı" dediği öğrenildi.

Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Gözden KaçmasınDüğünde halay çekerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiDüğünde halay çekerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAdanada dehşet Kiracısını sopayla döverek öldürdüAdana'da dehşet! Kiracısını sopayla döverek öldürdüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Pamukkale#Bebek Kaçırma

BAKMADAN GEÇME!