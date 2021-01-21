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Gündem
Ramazan ÇETİN / DHA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

Denizli'de şoke eden görüntü! Köpeklere parçalattı...

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Denizli'de şoke eden görüntü! Köpeklere parçalattı...
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Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 avcı, tüfekle vurup, yaraladıkları yavru domuzu köpek sürüsüne parçalattı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine kimlikleri belirlenen 4 avcıya toplam 17 bin 561 lira ceza kesildi.

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  • Avcılar vurarak yaraladıkları yavru domuzu, köpeklere parçalattı
  • Avcılar vurarak yaraladıkları yavru domuzu, köpeklere parçalattı
  • Avcılar vurarak yaraladıkları yavru domuzu, köpeklere parçalattı
  • Avcılar vurarak yaraladıkları yavru domuzu, köpeklere parçalattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Buldan ilçesine bağlı Kurudere ile Kaşıkçı Mahalleleri arasındaki kara yolunda, 4 Ocak günü yaşanan dehşet verici olay şöyle yaşandı; Bir grup genç, ava çıktıkları arazide yaban domuzu yavrusunu tüfekle vurarak, yaraladı. Ardından da yaralı haldeki yavru domuzun arka ayaklarını bağladı. Bununla da yetinmeyip, av için yanlarında götürdükleri 10 köpeğe parçalattı. İçlerinden biri ise cep telefonuyla çektiği görüntüleri, sosyal medyada paylaştı. "Hayvana can çekiştirmeyin, öldürün hayvanı" denildiği duyulan görüntülerde, avcıların domuzun köpekler tarafından parçalanmasını gülerek izlediği görüldü. 

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü harekete geçti. Görüntülerden belirlenip, kimlikleri tespit edilen 4 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 4 bin 132'şer lira ceza kesildi. Bir kişiye ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvana eziyet ve işkence yapmak suçundan 1033 lira ceza verildi.

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