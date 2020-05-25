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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 25.05.2020 - 14:36,Son Güncelleme:

Denizli'de sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı

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Denizli'de sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı
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DENİZLİ'de belediye ekipleri, sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelere mama ve su bıraktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çalışma başlattı. Ekipler sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlara mama bıraktı, su kaplarını kontrol etti.

AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların rahat ve huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm ekipleriyle birlikte sahada olduklarını söyledi. Başkan Zolan, bu süreçte can dostlarını da ihmal etmediklerini, herkesin evinde olmasından dolayı sokak hayvanlarının zor durumda kalmaması için de çalışma yaptıklarını ifade etti.

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