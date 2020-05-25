Denizli'de sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çalışma başlattı. Ekipler sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlara mama bıraktı, su kaplarını kontrol etti.

AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların rahat ve huzur içinde bir bayram geçirmesi için tüm ekipleriyle birlikte sahada olduklarını söyledi. Başkan Zolan, bu süreçte can dostlarını da ihmal etmediklerini, herkesin evinde olmasından dolayı sokak hayvanlarının zor durumda kalmaması için de çalışma yaptıklarını ifade etti.