Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren zanlı suç makinesi çıktı

Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartın birinci katında yaşayan Şebnem Şirin'in (25) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan F.Z'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen F.Z, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi.
Bu arada zanlının yakınlarının sevk sırasında adliye bahçesinde bekledikleri görüldü.
Öte yandan zanlının "cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 ayrı kaydının bulunduğu da öğrenildi.
OLAY
Kınıklı Mahallesi, 6071 Sokak'ta bulunan bir apartta yaşayan Şebnem Şirin'in (25) evinden dün bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, polise ihbarda bulunmuştu. Şirin evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu.
Yakalanarak gözaltına alınan zanlının ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf ettiği öğrenilmişti.
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