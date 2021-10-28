Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı tutuklandı! Annesinin feryadı yürek dağladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Korkunç itirafÜnlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Korkunç itiraf#Alec Baldwin
İstenmeyen adam olan Burak Yılmazdan flaş hamle Başkan da gördüİstenmeyen adam olan Burak Yılmaz'dan flaş hamle! 'Başkan da gördü'#Burak Yılmaz
Domuzdan insana organ nakli Türkiye için de umut oldu...Domuzdan insana organ nakli! Türkiye için de umut oldu...#Organ Nakli
Türkiye, Şebneme ağladı Suç makinesi çıkan katili tutuklandı... Anneden yürek yakan ağıtTürkiye, Şebnem'e ağladı! Suç makinesi çıkan katili tutuklandı... Anneden yürek yakan ağıt#Şebnem Şirin
Bakan Akar’dan muhalefete tezkere yanıtı: Arkasında bir şey aramaya gerek yokBakan Akar’dan muhalefete tezkere yanıtı: Arkasında bir şey aramaya gerek yok#Milli Savunma Bakanı
Bakan Çavuşoğlundan CNN TÜRKte flaş açıklamalar: Her toplantıda bizi şikayet ediyor çocuk gibi ağlıyorBakan Çavuşoğlu'ndan CNN TÜRK'te flaş açıklamalar: Her toplantıda bizi şikayet ediyor çocuk gibi ağlıyor#Mevlüt Çavuşoğlu
Dünyaca ünlü oyuncu İstanbulda şoke oldu: 20 dakika bekledi...Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da şoke oldu: 20 dakika bekledi...#Taksi
Bu kez İngiliz şirketler... Uzun vadeli planlama yapılması gereken bir ülke Türkiyeye talep yağıyorBu kez İngiliz şirketler... "Uzun vadeli planlama yapılması gereken bir ülke" Türkiye'ye talep yağıyor#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
15 Ekim 2021 itibarıyla... Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı'15 Ekim 2021 itibarıyla...' Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı#Şahap Kavcıoğlu
Genç kızın hayatını kâbusa çevirdi: KorkuyorumGenç kızın hayatını kâbusa çevirdi: 'Korkuyorum'#İzmir
Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mıDeğişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Onca servete sahip ama Angelina Jolie çocuklarını eski giysilerle büyütüyorOnca servete sahip ama Angelina Jolie çocuklarını eski giysilerle büyütüyor#Angelina Jolie
Lisede büyük skandal... Görüntüler infial yarattıLisede büyük skandal... Görüntüler infial yarattı!#ABD
Onunla sağlıklı bir cinsel yaşam sürmek zor, çünkü...Onunla sağlıklı bir cinsel yaşam sürmek zor, çünkü... #Will Smith
En değerli zafer Türkiyede başlayan form grafiği devam ediyorEn değerli zafer! 'Türkiye'de başlayan form grafiği devam ediyor'#Formula 1
HABERLERGündem Haberleri

Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı tutuklandı! Annesinin feryadı yürek dağladı

#Şebnem Şirin#Denizli#Pamukkale

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı (25), tutuklandı. Otopsinin ardından Şebnem Şirin'in cenazesi ise annesinin evine götürüldü. Pervin Tokat, kızının tabutuna sarılarak "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti. Babası Halil Şirin ise tabuta sarılarak, “Yaktın ciğerimi kızım. Kızım ölmedi, öldürüldü. Katledildi. Bu yaşta böyle bir insan nasıl ölür? Kime ne zararı vardı benim kızımın? Vicdansız, nasıl kıydın?" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bu arada zanlının "cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 ayrı kaydının bulunduğu da öğrenildi.

Şebnem Şirinin anne ve babasının feryatları yürek dağladıŞebnem Şirinin anne ve babasının feryatları yürek dağladı
Şebnem Şirinin anne ve babasının feryatları yürek dağladı

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi, 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Gıda Mühendisi Şebnem Şirin ile ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı. Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Son acı: Bir kadın daha katledildi

İlgili Haber:Son acı: Bir kadın daha katledildi

 Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Furkan Zıbıncı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

AYRILMAK İSTEMİŞ

Haberin Devamı

Yaşanan olay sonrası Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu belirtildi. Dairede polisin yaptığı incelemede ise iki ayrı kanlı meyve bıçağı bulundu. Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü. Furkan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'in evine aralıklarla gidip kaldığı belirtildi.

AK Parti Sözcüsü Çelikten Şebnem Şirin paylaşımı

İlgili Haber:AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Şebnem Şirin paylaşımı

Bu arada Şebnem Şirin'in, Denizli'de bir şarap şirketinin ortağı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu ifade edildi.

6 SUÇTAN KAYDI VAR

Cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydı bulunan Zıbıncı, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah yoğun güvenlik önlemi altında Denizli Adliyesi'ne sevk edildi. Zıbıncı adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının 'Neden öldürdünüz?' sorularını yanıtsız bıraktı. Savcılık ifadesinin ardından Zıbıncı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Denizlide Şebnem Şirini öldüren Furkan Zıbıncı tutuklandı Annesinin feryadı yürek dağladı

TUTUKLANDI

Furkan Zıbıncı, çıkarıldığı mahkemece, 'tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zıbıncı'nın savcılıktaki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

'O, BENİM MELEĞİM'

Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Şebnem Şirin'in cenazesi, annesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada dua edilip helallik alındı. Büyük acı yaşayan Pervin Tokat, kızının cenazesine sarılarak, “Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.

'GELİN OLDUĞUNU GÖREMEDİM KIZIM'

Haberin Devamı

Öte yandan Şebnem Şirin'in cenazesi evinde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Ulu Cami'ye götürüldü. Buradaki törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Bağımsız Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki ve ailenin yakınları katıldı.

Cenaze töreni öncesi Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat, “Ona kıyılır mı? Yavrum gitti, canım kızım gitti" diye gözyaşı döktü.

Denizlide Şebnem Şirini öldüren Furkan Zıbıncı tutuklandı Annesinin feryadı yürek dağladı

Haberin Devamı

Babası Halil Şirin ise tabuta sarılarak, “Yaktın ciğerimi kızım. Kızım ölmedi, öldürüldü. Katledildi. Bu yaşta böyle bir insan nasıl ölür? Kime ne zararı vardı benim kızımın? Vicdansız, nasıl kıydın? Mürüvvetini göremedim kızım. Allah'ım nasıl yaşarım?Gelin olduğunu göremedim kızım. Hayallerim vardı seninle, hayallerimi aldılar" diyerek feryat etti.

Ağabeyi Şevket Şirin de kardeşinin tabutu başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Halil Şirin, kızının tabutuna omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Şebnem Şirin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Güney ilçesine götürüldü.

Haberin Devamı

KADINLAR OTURMA EYLEMİ YAPTI

Cenaze töreninin ardından caminin yanında bekleyen yaklaşık 50 kadın, kadın cinayetlerinin son bulması için sessiz oturma eylemi yaptı. Eylemin sona ermesinin ardından basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Bugün hepimiz için üzüntülü bir gün. Az önce 5 dakika sustuk. Çünkü hep bağırdık. Bir kadın, bir kız kardeşimiz daha aramızdan eksilmesin istiyoruz. Bütün kadınlarımıza baş sağlığı diliyorum. Şebnem ölümün yakışmayacağı kadar iyi bir insandı. Dünya tatlısı, hayata bağlı, insanları, hayvanları seven birisiydi. Her sabah sokak kedilerini köpeklerini beslerdi. Sevgi doluydu. Pırıl pırıl bir genç kızdı. Çok üzgünüz" dedi.

İlgili Haberler:

İngiltere'den kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam!Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldüZeynep Demirel'den Volkan Demirel'e doğum günü mesajı: İlk günkü gibi aşık bir çift değiliz artık...
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şebnem Şirin#Denizli#Pamukkale

BAKMADAN GEÇME!

İngiltereden kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalının ödeyeceği rakam

İngiltere'den kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam!

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Zeynep Demirelden Volkan Demirele doğum günü mesajı: İlk günkü gibi aşık bir çift değiliz artık...

Zeynep Demirel'den Volkan Demirel'e doğum günü mesajı: İlk günkü gibi aşık bir çift değiliz artık...

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu