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Denizli’de sanayi bölgesinde 10 kaçak göçmen yakalandı

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#Denizli #Kaçak Göçmen#Sınır Dışı
Denizli’de sanayi bölgesinde 10 kaçak göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 09:42

Denizli’de sanayi bölgesinde yakalanan 10 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Türkiye’ye kaçak yollarla girerek Denizli’de kalan düzensiz göçmenlere yönelik olarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu çerçevede kaçak göçmen ihbarı üzerine Pamukkale ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde bulunan sanayi bölgesinde ekipler faaliyet gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 10 kaçak göçmen ekipler tarafından yakalandı. Güvenlik güçlerini görünce panik yapan kaçak göçmenler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ardından kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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#Denizli #Kaçak Göçmen#Sınır Dışı

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