Denizli'de, sahte dezenfektan üretimine 2 gözaltı  

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, Merkezefendi ilçesindeki depoda sahte dezenfektan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, depoda yaptığı aramada, 120 adet farklı ebatlarda dezenfektan ve henüz ambalajlanmamış 18 kilogram sahte dezenfektan ele geçirdi.



Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.