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DHA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 01:57,Son Güncelleme:

Denizli'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Denizli'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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DENİZLİ'de, etkili olan sağanak nedeniyle yollar kısa sürede göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte, akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddelerin rögarları taştı, yollar göle döndü. Denizli- İzmir yolunda Menderes Bulvarı'nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hal Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen su birikintisi nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapatıldı. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlandı. Polis ekipleri, yolda kalan sürücülere yardım etti. Bazı yerlerde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Bazı fabrika ve iş yerlerini de su bastı.

Yağmura sokakta yakalananlar ise saçak altlarına sığınarak, yağışın sona ermesini bekledi.

İtfaiye ekipleri, su birikmesi yaşanan yerlerde çalışma başlattı.

Denizlide sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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