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GeriGündem Denizli'de parkta rastgele ateş açan saldırganın önüne çocuklar zarar görmesin diye geçen vatandaş yaralandı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.04.2021 - 17:47 | Son Güncelleme:

Denizli'de parkta rastgele ateş açan saldırganın önüne çocuklar zarar görmesin diye geçen vatandaş yaralandı

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Denizli'de parkta rastgele ateş açan saldırganın önüne çocuklar zarar görmesin diye geçen vatandaş yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir oyun parkında rastgele ateş açan saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar çocuklara gelmesin diye araya giren vatandaş bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçeşme Mahallesi 2526 Sokak'taki parktan silah sesleri işiten çevre sakinleri, polisi aradı.

Olay yerine gelerek çevre güvenliği önlemi alan polis ekipleri elindeki av tüfeği ile evine doğru kaçmaya çalışan H.A'yı (39) gözaltına aldı.

Tüfekten çıkan saçmalarla sol bacağından yaralanan Şahin Uzar (35) ise sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.A'nın ilk ifadesinde parkta gürültü yapan çocukları korkutmak için çevreye rastgele ateş açtığını söylediği belirtildi.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Akçal, vurulan kişinin erkek kardeşi olduğunu belirterek, "6 el tüfek sesi duyuldu. Elinde tüfek bulunan kişi çocukların üzerine doğru ateş etmiş. Kayınbiraderim de çocukların önüne geçince yaralanmış." dedi.

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