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AA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 01:57 | Son Güncelleme:

Denizli'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü

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Denizli'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Tavşancı (46) yönetimindeki 09 ZG 136 plakalı otomobil, Denizli-Aydın karayolunun ilçe girişinde yol kenarında park halinde bulunan iş makinesi yüklü tıra arkadan çarptı.

Otomobilde bulunan Ahmet Uslu (63) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Tavşancı, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uslu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

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