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Denizli'de otomobil motosiklete çarptı... Motosikletin sürücüsü metrelerce havaya savruldu

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#Denizli#Trafik Kazası#Motosiklet
Denizlide otomobil motosiklete çarptı... Motosikletin sürücüsü metrelerce havaya savruldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 15:04

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Ahmet C. yönetimindeki otomobil, ara sokaktan kontrolüz çıkan Hüseyin İ.'nin kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin İ. metrelerce havaya savruldu. Hüseyin İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında Bozburun Mahallesi Bozburun Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet C. yönetimindeki 20 ANB 430 plakalı otomobil, ara sokaktan kontrolüz çıkan Hüseyin İ.'nin kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hüseyin İ. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Ayrıca, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin motosiklete çarptığı ve sürücüsünün metrelerce havaya savrulduğu görüldü.

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#Denizli#Trafik Kazası#Motosiklet

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