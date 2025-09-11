Denizli ve Aydın'da alevlerle mücadele

Güncelleme Tarihi:
Denizli’nin Buldan ilçesi Gülalan Mahallesi ile Hasanbeyler Mahallesi arası Karadere mevkiinde orman yangını çıktı.
Ormanlık alanda başlayan yangına Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri ve bölgede bulunan vatandaşlar tarafından müdahaleler sürüyor.
AYDIN'DA TARIM ARAZİSİNDE YANGIN
Aydın'ın Efeler ilçesinin kırsal Dağeymiri Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Zeytinlik alanda çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 6 helikopter 4 söndürme uçağı, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ve 89 personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.