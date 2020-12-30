MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDenizli'de operasyon! Böyle yakalandılar, elektrik süpürgesinden bile esrar çıktı...
GeriGündem Denizli'de operasyon! Böyle yakalandılar, elektrik süpürgesinden bile esrar çıktı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DHA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 16:10 | Son Güncelleme:

Denizli'de operasyon! Böyle yakalandılar, elektrik süpürgesinden bile esrar çıktı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizli'de operasyon! Böyle yakalandılar, elektrik süpürgesinden bile esrar çıktı...
Abone Olgoogle-news

Denizli'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeği Jibby ile arama yapılan operasyonda, elektrik süpürgesine saklanmış esrar bulundu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi'nde görevli polislerden oluşan 110 kişilik ekip ile bu sabah saat 05.00 sıralarında, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Pamukkale ilçesindeki 7 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona havadan dronla destek verildi. Operasyonda, polisin ihtarına rağmen açılmayan çelik kapılar koçbaşı ile kırıldı. Evlerde özel eğitimli narkotik köpeği 'Jibby' ile yapılan aramalarda 589 ecstasy hap ve 10 gram bonzai ile pompalı tüfek ele geçirildi.

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNDEN ESRAR ÇIKTI

Bir evin deposunda yapılan aramalarda ise elektrikli süpürgenin içerisine gizlenmiş 7 gram esrar bulundu. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle