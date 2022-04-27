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Denizli'de okulun önünde dehşet! 14 yaşındaki çocuk, lise öğrencisini defalarca bıçakladı

#Denizli#Merkezefendi#Bıçaklı Kavga
Denizlide okulun önünde dehşet 14 yaşındaki çocuk, lise öğrencisini defalarca bıçakladı

Denizli’de okul çıkışında aralarında husumet bulunan iki çocuğun saldırısına uğrayan lise öğrencisi, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çocuklardan birinin yumruk attığı diğerinin ise defalarca bıçakladığı öğrenci, kanlar içinde yerde kaldı.

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Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; lise öğrencisi A.T. (16) ile aralarından husumet bulunan A.K. (15) ve A.C.Ç., (14) Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin önüne gelerek beklemeye başladı.

Denizlide okulun önünde dehşet 14 yaşındaki çocuk, lise öğrencisini defalarca bıçakladı

Okul çıkışını bekleyen gençlerden A.K., A.T.’yi gördüğü esnada köşeye sıkıştırarak kavga etmeye başladı. Yanında bıçak getiren A.C.Ç, ikili kavga ettiği an A.T.’yi bıçakladı. Liseli gencin kanlar içinde kaldığını gören öğrenciler araya girerek kavgayı ayırdı.

Tampon yaparak kanı durdurmaya çalışan öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı A.T.’yi Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan şüpheliler ise akşam saatlerinde polise teslim oldu.

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YARALANAN ÖĞRENCİ YOĞUN BAKIMDA

Hastaneye kaldırılan ve kan kaybeden A.T.’nin alındığı yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilirken, A.C.Ç. ile A.K.’nin ise adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Denizlide okulun önünde dehşet 14 yaşındaki çocuk, lise öğrencisini defalarca bıçakladı

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#Denizli#Merkezefendi#Bıçaklı Kavga

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