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Denizli'de motosiklet sürücüsü Hakan Gümüş hayatını kaybetti

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#Denizli#Pamukkale#Trafik
Denizlide motosiklet sürücüsü Hakan Gümüş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 12:05

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü Hakan Gümüş bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 27 metre savrulan sürücü yaşamını yitirdi.

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Kaza, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Denizli Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Hakan Gümüş (24) idaresindeki 20 ALZ 092 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Gümüş’ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bariyere çarpan motosiklet sürücüsü 27 metre savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Gümüş’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Gümüş’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Denizli#Pamukkale#Trafik

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