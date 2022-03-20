Denizli'de motokurye, taksiciye dehşeti yaşattı

Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taksi şoförü Mehmet Fuat Çotak, arkadaşı olan iki kadın yolcusunu alarak gitmek istedikleri yere doğru hareket etti. Fuat Çotak'ın gideceği konuma metreler kala kısa süre önce sollama nedeniyle trafikte tartıştığı kendisine kızan motokurye H.P. makas atarak ışıklarda durdu. Motosikletten inen H.P. ile takside bulunan sürücü ve yolcular arasında tartışma çıktı. Bu esnada araçtan inen kadın yolcu, acelelerinin olduğunu belirtti. H.P’nin motosikletini çekmemesi üzerine sinirlenen kadın motoru yere düşürdü. Küfüler savuran H.P.’ye taksi sürücüsü Çotak yumruk attı.
Öfkeyle ayağa kalkarak motora yönelen H.P.’yi gören yolcu ve şoför araca binerek kapıları kapattı. Eline demir sopa alan H.P. defalarca araca vururken, bir yandan da telefonla ağabeyini aradı. Bu esnada ihbarda bulunan yolcular, korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen polisler ile konuşan H.P. sakinleştirilmeye çalışılırken, sonradan olay yerine gelen ağabeyi ise takside oturan Çotak’ı yumrukladı. Çotak kanlar içinde kalırken, H.P. ve ağabeyi gözaltına alındı.
“AĞABEYİ GELDİ VE ÇOK SAĞLAM BİR ŞEKİLDE YUMRUK ATTI”
Olayın sollama nedeniyle başladığını ve korku dolu anlar yaşandığını belirten taksi şoförü Çotak, “Benim iki tane bayan yolcum vardı ve ayrıca bunlar arkadaşımdı. KYK ışıklarında bir motorcuyu solladım ama sol şeritten gidiyordu ama ortalamıştı yolu. Işıklara yaklaşırken sıfıra sıfır makas attı. Allah'tan araba direkt durdu, yoksa çarpıyordum. Meğer o bilerek yapmış bunu. Araçtan indi direkt yanıma geldi.