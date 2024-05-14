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Denizli'de mezarlıkta bebek ağlama sesi ihbarı polisi harekete geçirdi: Bir bulguya rastlanmadı

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#Denizli#Mezarlık#İhbar
Denizlide mezarlıkta bebek ağlama sesi ihbarı polisi harekete geçirdi: Bir bulguya rastlanmadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 09:53

Denizli’de Asri Mezarlık'a annesinin kabrine giden kadının bebek ağlama sesi duyduğu yönündeki ihbarı üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

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Denizli’de çocuklarıyla birlikte annesinin Asri Mezarlık'ta bulunan kabrine ziyarete giden Kezban Kartal, bebek ağlama sesi duyduğu gerekçesiyle korkarak mezarlıktan çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Kartal, mezarlıktan bebek ağlama sesi duyduğunu, bir bebeğin bırakılmış olabileceği ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ihbarda bulunan Kartal’ı arayarak tarif ettiği bölgede arama yaptı. Sonuç alamayan emniyet güçleri bu kez Kartal’ı mezarlığa getirerek tarif etmesini istedi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Denizlide mezarlıkta bebek ağlama sesi ihbarı polisi harekete geçirdi: Bir bulguya rastlanmadı

Kızının cinlerden bahsettiği için etkisinde kalmış olabileceği düşünülen Kezban Kartal, "Mezarlığa geldiğimizde ben tenha olmasından konu açtım. Kızım da cinlerden bahsetmişti. Ben o korkuyla geldim. Bebek sesi duydum. Bir de mezarın başında bir karartı gördüm. Bu yüzden polisi aradım" dedi.

Denizlide mezarlıkta bebek ağlama sesi ihbarı polisi harekete geçirdi: Bir bulguya rastlanmadı

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#Denizli#Mezarlık#İhbar

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