Denizli’de madende göçük! 2 işçi toprak altında kaldı

#Denizli#Maden#Göçük
Denizli’de madende göçük 2 işçi toprak altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2025 13:42

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, krom madeninde meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Çok şükür can kaybımız yok. Hayati tehlikesi bulunmayan 2 işçi beline kadar toprak altında kalmış” dedi. İşçilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeninde meydana geldi. Madende henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Bu sırada içeride bulunan işçiler Hüseyin Turan ile Ömer Duran, toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve belden aşağılarının göçük altında kaldığı tespit edilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, krom madeninde meydana gelen göçükle ekiplerin çalışmasının devam ettiğini belirterek, “Çok şükür can kaybımız yok. Hayati tehlikesi bulunmayan 2 işçi beline kadar toprak altında kalmış. Kendileriyle iletişim kuruyoruz. İşçilerin kısa süre sonra çıkartılması için çalışmalar devam ediyor” dedi. (DHA)

