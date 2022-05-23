Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Denizli'de küfürlü tartışma kavgaya dönüştü

#Denizli#Şiddet#Okul
Denizlide küfürlü tartışma kavgaya dönüştü

Denizli’de aralarında küfürlü tartışma yaşanan liseli kızlar, sokak ortasında saç başa birbirine girdi. Dört kız öğrencinin aralarına aldığı arkadaşlarını sürükleyerek dövdüğü kavgaya müdahale etmeyen erkekler ise kavgayı ayırmak yerine kayıt altına almakla yetindi.

Haberin Devamı

Kavga, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; lisede eğitim gören kız öğrenciler arasında sınıfta çıkan küfürlü tartışma sokağa taştı.

Grup halinde toplanan kızlar arasında önce sözlü tartışma ve itişmeyle başlayan kavgaya dahil olan erkek öğrenciler, ortamı sakinleştirmek yerine "Sana küfür etti" diye arayı iyice bozmaya çalıştı. Araya aldıkları kızın etrafını kuşatan öğrencilerinden biri saçını tutup sürüklediği kızla saç saça baş başa kavga ederken yere düştü. O esnada 3 kişi daha kıza tekme tokat saldırırken, erkekler ise sadece olayı kayıt altına almakla yetindi. Kızların saç baş kavgası vatandaşın araya girmesiyle son buldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Şiddet#Okul

BAKMADAN GEÇME!

Film değil gerçek Kocanızı Nasıl Öldürürsünüzün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

Film değil gerçek! 'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz'ün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

#Nancy Brophy
Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein

BAKMADAN GEÇME!

Film değil gerçek Kocanızı Nasıl Öldürürsünüzün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

Film değil gerçek! 'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz'ün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

#Nancy Brophy
Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein