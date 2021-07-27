MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDenizli'de korkutan yangın! Kullanılamaz hale geldi
GeriGündem Denizli'de korkutan yangın! Kullanılamaz hale geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)-
Haber Giriş: 27.07.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Denizli'de korkutan yangın! Kullanılamaz hale geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı ev, kullanılamaz hale geldi.

Karaman Mahallesi 1170 Sokak'ta bulunan, Resul Özer'e ait 2 katlı evde, saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek, tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizlide korkutan yangın Kullanılamaz hale geldi

Alevler, diğer binalara sıçramadan söndürürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Denizlide korkutan yangın Kullanılamaz hale geldi

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi