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Denizli'de korkunç olay! Kıskançlık krizine girip üzerine asit döktü... Genç kadından acı haber

#Asit#Saldırı#Sojida Kalandarova
Denizlide korkunç olay Kıskançlık krizine girip üzerine asit döktü... Genç kadından acı haber

Denizli’de kıskançlık krizine giren Özgür G., Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova'nın üzerine döktü. Olayın ardından kaçan Özgür G. akrabalarına ait metruk evde saklanırken yakalandı. Yaşanan asitli saldırıda yaralanan Sojida Kalandarova, 38 gün yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

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Olay, 9 Mayıs 2022 tarihinde Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi.2005 yılında kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanıp cezaevinde yatan Özgür G. (44), hafta sonu tatili için İstanbul’dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova (27) ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz K. (23) ile birlikte otele gitti. İkili arasında kıskançlık ve aldatma iddiası yüzünden tartışma çıktı. Sojida Kalandarova’nın telefonunu kontrol etmek isteyen Özgür G., olumsuz cevap alınca çılgına döndü.

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Yaşanan arbede sırasında yüzünden tırmalanan Özgür Günden, öfkeyle lobiye inip emanet bıraktığı poşeti alarak odaya geri döndü. Özgür G., poşetten çıkardığı kutunun kapağını açarak içerisindeki asidi korkudan birbirlerine sarılan Sojida Kalandarova ve Sarvinoz K.’nın üzerine savurdu. Yaralanan her iki kadının çığlıklar atarak yardım istediği saldırıda, kendi yüzüne de asit gelen Özgür G. ise sağ gözünü kaybetti.

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Denizlide korkunç olay Kıskançlık krizine girip üzerine asit döktü... Genç kadından acı haber

Olayın ardından kaçarak otelden uzaklaşan Özgür G.’nin peşine düşen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin izini adım adım takip etti. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığını tespit edilen JASAT, Özgür G.’yi Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan akrabalarına ait metruk evde saklandığını belirledi. Gizlendiği adreste yakalanan saldırgan, Denizli’ye getirilerek adliyeye sevk edildi. Pişman olduğunu ifade ederek “Asit dökmedim. Sadece porçöz attım” diyen Özgür G., ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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YAŞAMA 38 GÜN TUTUNABİLDİ

Yaşanan asitli saldırıda yaralanan Sojida Kalandarova ve Sarvinoz K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Sarvinoz K., tedavisinin ardından taburcu edilirken; saldırganın asıl hedefi olan ve vücudunun büyük bir bölümünde 3.’cü derece yanıklar oluşan Sojida Kalandarova, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların hayatta tutabilmek için büyük mücadele verdiği genç kadın, olayın ardından 38 gün sonra tedavisinin devam ettiği yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

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#Asit#Saldırı#Sojida Kalandarova

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