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Alınan bilgiye göre, Alpaslan Mahallesi 5559 Sokak'taki iki katlı bir apartmanda kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Ekipler ikinci kattaki evde 49 yaşındaki Fedai Karagöz'ü elleri ve ayakları bağlı şekilde hareketsiz halde buldu.

Yapılan incelemede Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

EVDEKİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Darbedilerek öldürüldüğü belirlenen Karagöz'ün eşi A.K.'nin de aralarında bulunduğu evdeki 3 şüpheli gözaltına aldı. Karagöz'ün yakınları, gözaltına alınan şüphelilerden birini linç etmek istedi. Polis ekipleri araya girerek engel oldu.

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Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Karagöz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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