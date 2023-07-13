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Denizli'de korkunç olay! Gazinodan çıkanlara rastgele ateş etti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

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#Denizli#Merkezefendi#Silahlı Saldırı
Denizlide korkunç olay Gazinodan çıkanlara rastgele ateş etti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 10:24

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir gazinoda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Saldırganın gazinonun girişinde bekleyerek, çıkanlara rastgele ateş ettiği belirlendi.

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Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eğlence mekanlarının Tabakhane bölgesinde bulunan bir gazinoda çıkan tartışma sonrasında dışarıya çıkan Muhammed A., yanında getirdiği tüfekle bir gazinonun girişinde beklemeye başladı. Muhammed A., gazinodan çıkanlara doğru rastgele ateş etmeye başladı.

Silah seslerinin üzerine dışarıya yönelen Ayhan K., Murat C. ve Deniz Karakaş çıkan çatışmada ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Deniz Karakaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Denizli#Merkezefendi#Silahlı Saldırı

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