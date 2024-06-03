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Denizli'de korkunç olay! Asansör boşluğunda ölü bulundu

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#Denizli#Pamukkale#Asansör Boşluğu
Denizlide korkunç olay Asansör boşluğunda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 12:54

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan Barış Yılmaz (43), asansör boşluğunda ölü bulundu. Barış Yılmaz'ın en az 3 gün önce asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

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Olay, saat 09.00 sıralarında Hacıkaplanlar Mahallesi 934 Sokak'taki bir apartta meydana geldi. Apartta yaşayanlar, asansör boşluğundan kötü koku yayılınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Asansör boşluğuna inen itfaiye ekipleri, binanın zemin katındaki dairede tek başına yaşayan Barış Yılmaz'ı yaklaşık 3 metre derinlikte buldu.

'DÜŞEREK ÖLDÜ' İHTİMALİ

Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İncelemede; asansörün çalışmadığı ve kapısının açık olduğu belirlenirken, Yılmaz'ın en az 3 gün önce asansör boşluğuna düşerek öldüğü değerlendiriliyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Denizli#Pamukkale#Asansör Boşluğu

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