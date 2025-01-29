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Denizli'de korkunç olay! 3 gündür kayıptı... Komşusunun bahçesindeki çuvalda, cansız bedeni bulundu

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#Denizli#Çivril#Kayıp
Denizlide korkunç olay 3 gündür kayıptı... Komşusunun bahçesindeki çuvalda, cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 17:34

Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gün önce 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden ayrılan 54 yaşındaki Serpil Girgin'den haber alınamıyordu. Yapılan aramalar neticesinde Serpil Girgin'in cansız bedeni evinden 30 metre uzaklıkta bulunan bir evin bahçesindeki çuvalın içinde bulundu.

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Olay, Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 3 gün önce 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden çıkan Serpil Girgin'den (54) bir daha haber alınamadı. 54 yaşındaki kadına ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerini bildirdi.

CANSIZ BEDENİ KARŞI KOMŞUSUNUN BAHÇESİNDEKİ ÇUVALDA BULUNDU

Kayıp ihbarının ardından evin çevresinde ve mahallede çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp kadının karşı komşusuna ait bahçesindeki çuvalın dikkatlerini çekmesi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada çuval içerisinde Serpil Girgin'in cansız bedeni bulundu.

Denizlide korkunç olay 3 gündür kayıptı... Komşusunun bahçesindeki çuvalda, cansız bedeni bulundu

Polis olayla ilgili titiz bir çalışma başlatırken ev sahibi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Bölgede olay yeri inceleme ve Çivril Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı incelemenin ardından Serpil Girgin'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Öte yandan, polis ekipleri cinayetin şüphelisini veya şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Denizli#Çivril#Kayıp

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