Denizli’de korkunç kaza! 3 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Haytabey Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 20 BS 567 plakalı midibüs, plakası öğrenilemeyen yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç yaklaşık 30 metre yükseklikte şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada midibüste sıkışan 1’i kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Midibüste yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri ise itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara