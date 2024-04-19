Denizli'de Köpekçi Nuri Efe heykeli yandı! 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı... 'Parkta yaktığım ateş sıçradı'

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Tavas ilçe girişindeki Köpekçi Nuri Efe Parkı'nda 16 Nisan saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Tavas Belediyesi tarafından 2018 yılında Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'yi temsilen yaptırılan, kaidesiyle birlikte 6,5 metre boyundaki polyester karışımlı heykel, yangında büyük zarar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.
"YAKTIĞIM ATEŞ SIÇRADI"
Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, heykeli ateşe verdiği şüphesi üzerine A.D. adlı çocuğu gözaltına aldı. A.D.'nin ifadesinde, heykelin bulunduğu parkta yaktığı ateşin heykele sıçradığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
AİLESİ MASRAFLARI ÜSTLENDİ
A.D. serbest bırakılırken, ailesinin heykelin masraflarını üstlendiği öğrenildi.