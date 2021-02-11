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Gündem
Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT / DHA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Denizli'de komandolu operasyon! 50'den fazla kişi gözaltında...

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Denizli merkezli 3 ilde komandoların da katılımıyla jandarma tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, 2'si öğretmen 50'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, kendisini 'Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı' olarak tanıtan şüphelinin arandığı bildirildi.

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  • Denizlide komandolu uyuşturucu operasyonu; 50den fazla gözaltı
  • Denizlide komandolu uyuşturucu operasyonu; 50den fazla gözaltı
  • Denizlide komandolu uyuşturucu operasyonu; 50den fazla gözaltı
  • Denizlide komandolu uyuşturucu operasyonu; 50den fazla gözaltı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Tavas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik 7 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelileri tek tek tespit eden ekipler, bu sabah operasyon başlattı. Tavas merkezli Muğla ve Erzurum'da eş zamanlı yapılan operasyona çok sayıda jandarma personelinin yanı sıra komandolar ile özel eğitimli narkotik köpekleri katıldı. 60'dan fazla adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 4 kilo 200 gram kubar esrar, fişekler halinde satışa hazırlanmış 280 gram metamfetamin, 60 gram eroin, 15 gram kokain, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ve hassas teraziler ele geçirildi. 2'si öğretmen 50'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Operasyon kapsamında sosyal medyada kendisini 'Bağımsız Milliyetçiler Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı' olarak tanıtan Ali A.'nın da arandığı kaydedildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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