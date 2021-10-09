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Denizli'de 'Kod 15' operasyonu! Suç makinelerini bu fotoğraf yakalattı

#Denizli#Operasyon#Suç Örgütü

Denizli’de, iş yeri kurşunlama, dolandırıcılık, kasten öldürmeye teşebbüs gibi çok sayıda suça karışan 3 suç makinesi sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf sayesinde tespit edilerek yakalandı. Suç makineleri 15 numaralı masada poz verdikleri için operasyona “Kod 15” ismi verildi.

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CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre,Denizli Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timleri, Murat Ç.’nin 14 Eylüm 2021 günü paylaştığı bir fotoğrafı takibe aldı.


KOD 15 OPERASYONU BAŞLATILDI

JASAT ekipleri, müzikholde 15 numaralı masadan poz veren kişilerin suç makineleri olduğunu tespit etti. Kişilerin kimlikleri tek tek tespit edilerek “Kod 15” operasyonu için düğmeye bastı.

Denizlide Kod 15 operasyonu Suç makinelerini bu fotoğraf yakalattı

 

Turgutlar suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

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SUÇ MAKİNELERİ TEK TEK YAKALANDI

Fotoğrafta yer alan Muhammet M.’nin, gittiği bir gazinoda kız arkadaşını görünce, darp ettiği, daha sonra adamlarıyla birlikte gazinoyu basıp 3 kişiyi yaraladığı belirlendi. Olay sonrası 6 adamı yakalanan Muhammed M.’de kaçmayı başardı. Yapılan takiplerde Muhammed M.’de gözaltına alındı.

Bozkurt ilçesinde, yoldan geçen birini, sırf hasmının aracına benziyor diye arkasından ateş açıp ağır yaralayan Murat Ç.’de gözaltına alındı.

Fotoğrafta yer alan 3 ismin de kendisini Aykut olarak tanıtan kişinin Erdoğan Ö. Olduğu, 19 ilde 42 ayrı suça karıştığı ve 17 yıl hapisle arandığı belirlendi. Erdoğan Ö.’de gizlendiği apart otelde gözaltına alındı.

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#Denizli#Operasyon#Suç Örgütü