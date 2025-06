Denizli'de klima kavgası kanlı bitti! Ev arkadaşını öldürdü

Haberin Devamı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi 1032 Sokak'taki bir apart dairesinde meydana geldi. Aynı evde kalan İran uyruklu Sina Khosravi ile trans birey arkadaşı Seyed A.M. (26) arasında klima nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Tartışmaya, Seyed A.M.'nin arkadaşı Hadi J. (27) de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Khosravi ile Hadi J. arasında kavga çıktı. Hadi J., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla Sina Khosravi'yi boğazından bıçakladı.

Hadi J. ve Seyed A.M. yaklaşık bir saat apart dairesinde bekledikten sonra buradan ayrıldı. 2 arkadaş, Hadi J.'nin evine gitti. Seyed A.M., bir süre sonra Çınar Polis Merkezi'ne giderek, olayı polise anlattı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Khosravi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sina Khosravi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Seyed A.M. gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, Hadi J.'yi de kaçma hazırlığı yaptığı sırada Muratdede Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.