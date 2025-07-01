Denizli'de klima kavgası can almıştı! 2 şüpheli de tutuklandı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İran uyruklu Sina Khosravi (28), ile yine İran uyruklu arkadaşı Hadi J. (26), ve İran uyruklu transseksüel Seyit A.M. (27) arasında klima yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sina Khosravi bıçakla boğazından yaralandı.
İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Cinayet büro Amirliğine bağlı ekipler, olayı aydınlatmak amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını da saniye saniye inceledi. İncelenen kamera görüntülerinde Hadi J. ile Seyit A.M.'nin birlikte hareket ettiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.