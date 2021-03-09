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Gündem
DENİZLİ (AA)
Haber Giriş: 09.03.2021 - 17:51 | Son Güncelleme:

Denizli'de kaynak makinesinin içine sakladığı uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı

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Denizli'de kaynak makinesinin içine sakladığı uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı

Denizli'de kaynak makinesinin içine 517 gram metamfetamin saklayan kişi tutuklandı.

Denizlide kaynak makinesinin içine sakladığı uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takip edilen şüphelinin kullandığı otomobilin Denizli'ye gelmesiyle düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.
Narkotik köpeği Chako'nun da kullanıldığı aramada bagajda bulunan kaynak makinesinin içine gizlenmiş 517 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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