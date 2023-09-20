Denizli'de kayınpeder damadını ağır yaraladı

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Denizli’nin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi’nde gayrimenkul işiyle uğraşan Özcan T. ile kayınbabası Murat A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat A., çantasında getirdiği bıçakla damadını vücudunu çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

Kanlar içinde kalan damat Özcan T., çevredeki vatandaşların da yardımıyla ofisine kaçarak saldırıdan kurtulurken ihbarlar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralı Özcan T. Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, kayınpeder ise ekiplerce gözaltına alındı. Ayrıca kayınpeder Murat A.’nın damadına bıçakla saldırma anı anbean işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.