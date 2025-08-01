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Denizli'de kan donduran vahşet! Polis memuru, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Merkezefendi#Aile Katliamı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 08:41

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yıllık izindeki polis memuru Coşkun S., eşi ile 2 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Karaman Mahallesi 1731 Sokak'taki dört katlı apartmanda yaşayanlar, binanın giriş katındaki daireden silah sesleri duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

AİLESİNİ KATLETTİ

Olay yerine gelen ekipler, Coşkun S'nin (35), karısı Nazlı ile çocukları Duru (2) ve Yağız S'yi (7) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

Denizlide kan donduran vahşet Polis memuru, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

YILLIK İZNE ÇIKMIŞ

Coşkun S.'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevli polis memuru olduğu, birkaç gün önce yıllık izin alarak Denizli'ye geldiği, kayınvalidesinin evinde yaşayan ailesiyle birlikte kaldığı öğrenildi.

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#Denizli#Merkezefendi#Aile Katliamı

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