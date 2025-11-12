×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Denizli'de kamyonet evin bahçesine uçtu; 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Buldan#Kaza
Denizlide kamyonet evin bahçesine uçtu; 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 19:33

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin bir evin bahçesine düştüğü kazada Tahir Aslan (44) hayatını kaybetti, araçta bulunan 3 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı Akçeşme mevkisinde meydana geldi. Sıva ustası Tahir Aslan yönetimindeki 20 L 6668 plakalı kamyonet, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 2 metre yükseklikten yol kenarındaki bir evin bahçesine uçtu.

Kamyonet sürücüsü Aslan hayatını kaybederken, yanında bulunan kendisi gibi sıva ustası olan 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Buldan#Kaza

BAKMADAN GEÇME!