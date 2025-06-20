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Denizli'de kahreden ölüm! Arkadaşlarını uğurlarken 5'inci kattan düştü

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#Denizli#Esra Ekinci#Balkondan Düşme
Denizlide kahreden ölüm Arkadaşlarını uğurlarken 5inci kattan düştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 15:24

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde arkadaşlarını uğurlarken 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen gayrimenkul danışmanı Esra Ekinci (29), hayatını kaybetti.

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Olay, saat 01.00 sıralarında Kayaköy Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kendi evine gelen gayrimenkul danışmanı Esra Ekinci, bir süre dairede sohbet ettikten sonra arkadaşlarını uğurlamak için balkona çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Ekinci, iddiaya göre 7 katlı apartmanın 5'inci katından beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekinci, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Esra Ekinci, kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Denizli#Esra Ekinci#Balkondan Düşme

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