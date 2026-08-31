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Denizli'de kahreden olay: Kazada ölen oğlunun vefat haberini alan baba, hastanede kalp krizinden öldü

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#Asım Ayyıldız#İsmail Ayyıldız#Trafik Kazası
Denizlide kahreden olay: Kazada ölen oğlunun vefat haberini alan baba, hastanede kalp krizinden öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 17:32

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Asım Ayyıldız (29), kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayı duyarak hastaneye koşan baba İsmail Ayyıldız (55) ise oğlunun ölüm haberini alınca geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Servergazi Mahallesi'nde meydana geldi. Asım Ayyıldız'ın kontrolünü kaybettiği 20 BP 810 plakalı otomobil, önce kaldırıma ardından ağaca çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Asım Ayyıldız ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayyıldız, hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Kazayı duyan Asım Ayyıldız'ın babası İsmail Ayyıldız, hastaneye gitti. Burada oğlunun ölüm haberini alan İsmail Ayyıldız, kalp krizi geçirdi. Ayyıldız, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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