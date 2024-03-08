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Denizli'de kahreden olay! Anne ile 16 yaşındaki oğlu karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

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#Denizli#Merkezefendi#Karbonmonoksit Zehirlenmesi
Denizlide kahreden olay Anne ile 16 yaşındaki oğlu karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 16:02

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Rukiye Kasap (45) ile oğlu Şevket Yavuz Üstüner (16), kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi 1478/3 Sokak'ta oturan ve sabah işe gitmek için uyanan Hüseyin Hamza Üstüner (18), sobanın bulunduğu odada uyuyan annesi Rukiye Kasap ile kardeşi Şevket Yavuz Üstüner'i uyandırmak istedi. Üstüner, ikisinin de uyanmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Üstüner, odadaki yoğun koku nedeniyle evden dışarı çıktı. İhbarla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eşinden bir süre önce boşanan Rukiye Kasap ile oğlu Şevket Yavuz Üstüner'in kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Cenazeler, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Denizli#Merkezefendi#Karbonmonoksit Zehirlenmesi

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