MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDenizli'de kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü
GeriGündem Denizli'de kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)
Haber Giriş: 25.11.2020 - 14:16 | Son Güncelleme:

Denizli'de kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizli'de kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü
Abone Olgoogle-news

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Denizlide kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü
Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında Karabedirler Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kazının yapıldığı bölgeye baskın düzenleyen ekipler, L.G., R.A., H.V. ve E.U.'yu yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan kazma, kürek, hilti ve lamba gibi malzemelere de el konuldu. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle