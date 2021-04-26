MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDenizli'de jandarmanın yaralı bulduğu kuş tedavi altına alındı
GeriGündem Denizli'de jandarmanın yaralı bulduğu kuş tedavi altına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 26.04.2021 - 14:16 | Son Güncelleme:

Denizli'de jandarmanın yaralı bulduğu kuş tedavi altına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizli'de jandarmanın yaralı bulduğu kuş tedavi altına alındı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, kanadından yaralı olarak jandarma tarafından bulunan angut, korumaya alınırken, tedavisine başlandı.

Bozkurt'ta dün akşam devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında uçamayan kuşu fark etti. Kanadından yaralı olduğu için uçamadığı belirlenen kuşun, angut olduğu belirlendi. Av tüfeğiyle vurulduğu sanılan kuş, İl Jandarma Komutanlığı'nın Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne teslim edildi. Kuş, daha sonra tedavi edilip, doğaya bırakılması için Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi