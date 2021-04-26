Denizli'de jandarmanın yaralı bulduğu kuş tedavi altına alındı

Bozkurt'ta dün akşam devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında uçamayan kuşu fark etti. Kanadından yaralı olduğu için uçamadığı belirlenen kuşun, angut olduğu belirlendi. Av tüfeğiyle vurulduğu sanılan kuş, İl Jandarma Komutanlığı'nın Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne teslim edildi. Kuş, daha sonra tedavi edilip, doğaya bırakılması için Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara