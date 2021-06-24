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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-
Haber Giriş: 24.06.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Denizli'de isyan ettiren olay... 'Bunu yapan insanlıktan çıkmıştır'

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Denizli'de isyan ettiren olay... 'Bunu yapan insanlıktan çıkmıştır'

Denizli'nin Çivril ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 20 yavru köpeği çuvallara koyup dereye attı. Dibe batması için çuvallara taş konulduğu belirlenirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çivril ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde salı günü serinlemek için Bakırlı Deresi'ne giren 3 çocuk, suda iki çuval fark etti. Çocuklar, karaya çıkarıp iplerini çözdükleri çuvallardaki 20 köpek yavrusunun öldüğünü gördü. Çuvallara, ağırlık yapıp suya batması için taş konulduğu görüldü. Çocuklar, haber verdikleri aileleriyle birlikte köpekleri gömdü.

Çocuklar sesleri duydu, elleriyle toprağı kazdı, yavru köpekleri kurtardı
Çocuklar sesleri duydu, elleriyle toprağı kazdı, yavru köpekleri kurtardı

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, mahallelinin ifadelerine başvurup, köpekleri suya atan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Denizlide isyan ettiren olay... Bunu yapan insanlıktan çıkmıştır

‘BU VİCDANSIZLIK'

Yuvaköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Gündoğdu, olaydan dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, “Bunu yapan insanlıktan çıkmıştır, bu vicdansızlıktır, 20 köpek yavrusundan ne istediniz? Keşke, canice öldürmek yerine araziye bıraksalardı. Şimdi jandarma bu vicdansızı aramaya başladı. Biz de bunu yapanın bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Denizlide isyan ettiren olay... Bunu yapan insanlıktan çıkmıştır

Yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar
Yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar

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